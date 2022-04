No Limite 2022 terá pré-estreia antes da final do BBB; entenda

Antes da grande final do BBB 22, na próxima terça-feira (26), a TV Globo exibirá um "episódio zero" como pré-estreia do No Limite 2022. O especial contará com 20 minutos de duração e terá informações sobre os participantes.

Neste ano, o elenco é composto por pessoas anônimas. O episódio ainda mostrará alguns detalhes das provas da temporada. As informações foram apuradas pelo site Notícias da TV, do Uol, e confirmadas com a Globo.

A pré-estreia ocorre às 22h30 da próxima terça, logo após a novela "Pantanal". A final do BBB 22 começa às 22h50 e se estende até 00h50.

A estreia oficial da 6ª temporada de No Limite ocorre no dia 3 de maio. O programa terá três episódios por semana, às terças, quintas e domingos. O vencedor leva um prêmio de R$ 500 mil.

Fernando Fernandes

Fernando Fernandes, atleta paralímpico e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 2 é o novo anfitrião do reality.

"Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si", disse o novo apresentador quando foi anunciado.

A edição 2021 foi apresentada por André Marques.