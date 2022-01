Fernando Fernandes, apresentador do 'No Limite', está prestes a concluir pousada no Ceará

O atleta e, agora, apresentador da nova edição do reality 'No Limite', Fernando Fernandes, está prestes a realizar o sonho de concluir uma pousada em solo cearense. "O Ceará é o Havaí dos esportes radicais, e, como bom aventureiro, encontrei a oportunidade perfeita", contou em entrevista ao Gshow sobre o empreendimento na Taíba, Litoral Oeste do Estado.

Segundo Fernando, a rotina por aqui, de praticar o kitesurf, e o contato diário com a natureza foram alguns dos fatores que o incentivaram a tentar criar um espaço diferente no Ceará.

Legenda: Pousada começou com a ideia de uma casa de praia Foto: reprodução/Instagram

O que antes seria uma casa de praia acabou ganhando corpo para virar uma pousada. "Queria que mais pessoas pudessem sentir as sensações e experiências que tenho aqui, relaxar e reconectar suas energias com a natureza e terem o prazer de observar a vista maravilhosa do Ceará", relata.

A obra, que é de grande porte, já está em estágio avançado, mas os desafios surgem diariamente. "Sempre tem algo pra alterar e adaptar. É um projeto diferente, que requer tomadas de decisões diferenciadas também. Mas tudo valerá a pena!", opina.

Foto: reprodução/Instagram

Romance no Ceará

De morada pelo Ceará, Fernando compartilha a rotina com a modelo Laís Oliveira, completando pouco mais de dois anos juntos. A ideia de compartilhar o mesmo teto veio durante o início da pandemia, quando sentiram a necessidade da proximidade.

"Temos uma parceria de vida, é incrível a nossa sintonia e, mesmo com pouco tempo de relacionamento, sinto que estamos juntos há mais de 10 anos. Ela é a minha parceira de aventuras", expõe.

Agora, apesar do convívio diário, ele já se prepara para a rotina intensa de trabalho com o 'No Limite'. "Vai ser preciso muita organização para dar conta de tudo, sem dúvidas, mas sou movido a desafios! Me sinto grato e feliz por essa experiência", finaliza.