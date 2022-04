Influenciadora Aline Borel é encontrada morta em praia do Rio de Janeiro

A influenciadora digital Aline Borel morreu aos 28 anos na cidade de Araruama, na Região dos Lagos, do Rio de Janeiro. A jovem foi encontrada sem vida, com marcas de dois tiros no corpo, na última quinta-feira (21), na Praia do Dentinho.

Segundo a 118ª DP, o caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte. "A perícia foi feita no local e constatada a presença de duas perfurações causadas por arma de fogo no corpo da vítima. Familiares foram ouvidos", disse a nota enviada ao jornal Extra.

Quem é Aline do Borel

Aline começou a repercutir nas redes sociais após publicar vários vídeos cantando músicas autorais e de cantores famosos, como a dupla Sandy & Júnior.

Foto: reprodução/Twitter

No Instagram, por exemplo, Aline chegou a ser seguida por famosos como Linn da Quebrada e Maisa Silva.

Memes e pausa

Os memes de Aline repercutiram bastante na Internet, assim como os sucessos dela. Entre as músicas mais famosas que compôs, está "É Cansativa a Vida do Crente", funk com a letra gospel.

Já em abril de 2019, ela foi afastada das redes após comunicado da família relatando que ela estava em tratamento psiquiátrico.