Quem é Aline Borel? Conheça história da influenciadora que morreu aos 28 anos no Rio

Encontrada morta com marcas de tiro, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22), a influenciadora Aline Borel deixou um legado de memes na internet e ainda uma carreira de músicas de funk com letras gospel. Borel é autora das músicas "É cansativa a vida do crente" e "Vacilei pô, tô ciente".

O primeiro viral da carioca foi em 2018, no Instagram. Desde então, ela postou uma série de vídeos e ainda criou um canal no YouTube, onde acumula mais de 9 mil inscritos.

O último vídeo postado no canal de Aline é um bate-papo com fãs, há cinco dias. Aline ganhou o público e até participou de programas de TV.

Depressão

O Instagram de Aline Borel está parado desde 2019, quando um post feito pela família avisou que ela se afastaria das redes sociais para tratar a depressão. Ela já lutava contra a doença há anos, mas teve uma "recaída séria".

"A Aline não faz uso de nenhum tipo de droga, que fique claro. Com isso, a Aline se afastará das redes sociais por tempo indeterminado, até que a família dela permita (por mais que ela seja maior de idade, ela é dependente devido à doença)", diz o post.

No Twitter, ela voltou em 2021. A última postagem foi "Mulher negra favelada sim, vou ser empresária um dia. Eu acredito".

Famosos lamentam morte de Aline Borel

A apresentadora Maisa Silva lamentou o falecimento de Aline. Ela repostou um vídeo da influenciadora no "Programa da Maísa" em 2019, no SBT.

"Lembraremos dela sempre com muito carinho. Aline, obg pelos sorrisos. Descanse em paz", escreveu.

Linn da Quebrada, cantora e ex-BBB 22 também comentou a morte de Aline Borel: "Nossa que notícia triste. Meus sentimentos à família".

Outra famosa que reagiu à notícia foi a influenciadora Brenda Safra. "A gente sabe o quanto um meme ou visibilidade enorme na internet podem mudar a vida de alguém (as vezes pra pior inclusive), mas a Aline independente da fama continuou sofrendo tudo que sofria antes. E aí vem uma notícia dessa. É triste demais. A gente se apega".