Boca Rosa e Fred anunciam separação: 'não somos mais um casal'

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e o youtuber Fred não estão mais juntos. A separação do casal foi anunciada pelos dois no Instagram, no início da tarde desta sexta-feira (22). Pais do pequeno Cris, os dois revelaram que a decisão é recente e não devem explicar mais detalhes sobre o momento.

No Stories da rede social, Fred pontuou que a situação está sendo difícil para todos os familiares. "A decisão foi tomada há alguns dias, por nós dois e obviamente está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente. Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro", escreveu.

Da mesma forma, Bianca usou a ferramenta para contar aos fãs da separação. Além disso, também resolveu afastar qualquer rumor de traição no relacionamento.

"Antes que especulem, nunca nos traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é nossa verdade. Só estamos em busca de paz. Essa decisão foi de ambas as partes, de forma carinha e amigável", explicou.

Legenda: Boca Rosa posta texto sobre separação nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Rumores de separação

Os boatos sobre a separação dos dois começaram a circular desde o último fim de semana, quando a empresária viajou para o festival Coachella, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e os dois passaram a não interagir nas redes sociais.

Após publicação de Bianca no Instagram, enquanto estava fazendo divulgação da marca 'Boca Rosa', a então sogra da influenciadora fez um comentário que chamou a atenção dos seguidores.

"Nós não podemos vender nossa alma. Nós temos que ganhar o reino de Deus, isso sim. Os milhões ajudam, mas não resolvem tudo nas nossas vidas. Sem Deus não somos nada. Temos que lutar, temos. Mas com Deus na frente", escreveu Aurimar Carneiro.