Surfista Ítalo Ferreira critica Arthur Aguiar e Maíra Cardi: “se merecem, dois chatos”

O surfista Ítalo Ferreira provocou revolta nos fãs de Arthur Aguiar após criticar o ator e a esposa dele, Maíra Cardi, essa semana. Em publicação no Twitter, o medalhista olímpico chamou o casal de “chato” e afirmou que os dois “se merecem”.

A reação do atleta veio após Arthur comparar o surfista Pedro Scooby à esposa, durante o Jogo da Discórdia, no BBB 22. Na dinâmica, Aguiar afirmou que Scooby “nunca desistiu dele, apesar de seu jeito difícil”, e comparou algumas falas do agora ex-BBB às de Maíra.

Ítalo Ferreira, então, saiu em “defesa” de Pedro Scooby e se manifestou sobre a declaração criticando o “casal pão”.

O comentário do surfista, medalhista olímpico, despertou a fúria da torcida do “casal pão”, como é chamada na internet a união entre Arthur e Maíra, mas foi elogiado por outros usuários da rede.