Paulo Gustavo é homenageado por escola de samba do Rio de Janeiro

O ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu no ano passado vítima da Covid-19, foi homenageado no desfile da escola de samba São Clemente na madrugada deste sábado (23).

A escola levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Minha Vida é uma Peça", com a obra do artista. Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, chegou emocionado ao local do desfile. As informações são do GShow.

Dona Déa Lúcia, mãe do ator, foi reverenciada pelo público das arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Ela desfilou na comissão de frente da escola.

"O coração bateu forte e, ao mesmo tempo, feliz. Acredito que ele está vivo ao lado da gente. Ele era alegre, então deve estar adorando toda essa homenagem. Estou feliz e agradecida a São Clemente, ao povo brasileiro por estar sempre com a gente", disse dona Déa emocionada.

A irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, também estava muito emocionada no início do desfile. "O amor vence tudo!", afirmou.

Legenda: A atriz e amiga de Paulo Gustavo, Monica Martelli, ao lado da mãe do ator, Dea Lúcia. Foto: reprodução/redes sociais

'Eu senti muito ele o tempo todo'

Thales Bretas desfilou como destaque no terceiro carro da São Clemente, dedicado aos gêmeos Gael e Romeu, filhos do casal.

"Aqui passou energia mandando pra ele. Eu senti muito ele o tempo todo", disse Thales no fim do desfile.

"Foi sensacional sentir o tanto que ele era amado, o tanto que a história dele inspirou e continuará inspirando tanta gente. Ele construiu uma coisa que ninguém nunca mais vai tirar", acrescentou o viúvo.

A alegoria em que ele estava representou a união entre dois, que construíram uma família: "Semente que gerou Romeu, semente que gerou Gael", diz o trecho do samba da escola.

As crianças são fruto de uma inseminação artificial em duas barrigas de aluguel, nos Estados Unidos.

Participação de artistas

Legenda: O ator e humorista Paulo Gustavo morreu no ano passado vítima da Covid-19 Foto: AFP

Diversos artistas desfilaram pela São Clemente. Fabio Porchat não segurou as lágrimas ainda na concentração ao lado de Marcelo Adnet e Marcos Veras.

Katiuscia Canoro, que dividiu a cena com Paulo Gustavo no humorístico "A Vila", chorou bastante durante o percurso da escola.

Também participaram do desfile as atrizes Samantha Schmütz, Mônica Martelli, Ingrid Guimarães, Monique Alfradique e Alexandra Richter.

Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier, atores que interpretaram Juliano e Marcelina, filhos de Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo, também desfilaram pela escola de samba.