Carlinhos Maia recebe homenagem em carro alegórico com mensagens em tempo real no Carnaval

O influenciador digital Carlinhos Maia será homenageado pela escola de samba Império de Casa Verde no Carnaval de São Paulo neste sábado (23). A escola promete levar para a avenida inovação, tecnologia e interatividade.

Com o enredo "O Poder da Comunicação: Império o mensageiro das emoções", a escola abordará o tema da era digital na passarela do samba na capital paulista. Por meio de um carro alegórico, uma atração especial será vista no Sambódromo do Anhembi.

De acordo com informações do portal g1, o público terá acesso a um programa que permitirá a interação por meio de aparelhos celulares gigantes que estarão ao redor da alegoria, através de um QR Code exibido no carro alegórico.

A escola ainda instalou placas de led em formato de telefone celular em que o público poderá enviar mensagens. Os comentários serão exibidos em tempo real durante o desfile.

"A Império de Casa Verde sempre foi conhecida pelo gigantismo dos carros alegóricos e dessa vez resolvemos criar essa interação com o público já que falaremos de comunicação. No último desfile, foram mais de 200m² em placas de LED que foram instaladas no carro abre alas. Esse ano, levaremos mais placas e interatividade para o público presente", diz Alexandre Furtado, Presidente da agremiação.

"Eu fiquei extremamente surpreso com tanta dedicação da escola para esse desfile. Não tenho palavras para expressar minha alegria e ansiedade para o grande dia", afirmou o homenageado Carlinhos Maia, segundo o portal.

O desfile é assinado pelos carnavalescos Leandro Barbosa e Mauro Quintaes. A Império de Casa Verde encerrará os desfiles do Grupo Especial de São Paulo no sábado (23).