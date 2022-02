Carlinhos Maia anuncia que vai abrir seu próprio banco

O humorista Carlinhos Maia contou, em seu perfil do instagram, que vai abrir seu próprio banco e que investimento custou mais de R$ 100 milhões. O influencer está de férias nos Estados Unidos e deu alguns detalhes do novo projeto.

De acordo com o empresário, o projeto vai gerar empregos: “Vou lançar um banco. Com dinheiro, empréstimo, cartão… Tem muita gente séria e que já mexe com banco há muito tempo. Decidimos investir cento e tantos milhões de reais no banco. Isso é emprego, renda e é fazer história. Sou um puta de um empresário. Vocês vão ter meu cartão na carteira”, comemorou o humorista.

O novo empreendimento de Carlinhos vai se chamar Gira bank em homenagem a seus fãs, que ele chama de "girassóis".

Respondendo às críticas

Após o anúncio, Carlinhos Maia foi criticado na internet, pessoas o acusaram de que criação do banco seria apenas para humorista ficar mais rico.

Carlinhos usou suas redes sociais e respondeu que "Ficam falando que eu quero encher o rabo de dinheiro. Sim! Trabalho pra caceta e quero mais mesmo. Mas, principalmente, vai ser o banco que eu sempre sonhei quando eu não tinha um tostão", afirmou.