Carlinhos Maia e Gkay fazem as pazes na 'Farofa' e choram em reencontro

A última noite da "Farofa da Gkay" foi marcada por mais um reencontro. Na madrugada desta quarta-feira (8), Carlinhos Maia apareceu na festa da paraibana de surpresa e levou um buquê de flores. Eles estavam brigados e sem se ver há cerca de três anos.

No reencontro, Carlinhos Maia e Gkay se abraçaram e choraram muito, deixando os convidados em euforia.

Assista o reencontro:

"Isso não é um discurso sobre mim, hoje é completamente sobre você, sobre tudo que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher foda que você se mostrou ser, por todas as conquistas que eu tinha que assistir de longe, fingindo que não estava me importando. Mas acho que você sabe que sempre me importei. As coisas que a gente viveu no começo, que sempre foi massa, e a gente vai conhecendo pessoas, vivendo histórias e vai mudando. Coisas tão pequenas... E a gente vai passando o tempo e deixando gigante", declarou Carlinhos.

Gkay declarou que os dois já haviam feito as pazes, à distância, e que ela viu muito deles quando Xand Avião e Solange Almeida subiram ao palco da Farofa e cantaram juntos.

"Eu falei: 'me reconciliei com uma pessoa esse ano que faz parte da minha história'. Lembrava muito da gente fazendo vídeo de forró, do quanto você me ajudou, de quando você estourou, me pegou pelo braço. É tão louco isso que a gente vive, que faz três anos que a gente não se fala e parece que foi ontem", declarou Gkay

Motivos pessoais separaram Carlinhos Maia de Gkay

A relação de Gkay e Carlinhos Maia foi estremecida por "motivos pessoais". Em entrevista a coluna do Léo Dias, a paraibana chegou a dizer que não teve bate-boca, mas que se afastaram.

Já o alagoano declarou em participação no PodCats, de Camila Loures e Virginia Fonseca, em novembro, que os dois não souberam lidar com a fama. "Muita história subiu à cabeça dela, subiu à minha também. Fama sobe na cabeça de todo mundo. Foi incompatibilidade de, se lá, ideias, trabalhos e tudo mais", explicou.

