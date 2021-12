Carlinhos Maia se descuida no banho, vaza nude e se desculpa no Instagram: 'morto de vergonha'

O influenciador Carlinhos Maia fez uma sequência de vídeos no Instagram nesta terça-feira (14) e surpreendeu os seguidores ao aparecer sem roupa enquanto tomava banho. Nas imagens, que logo se tornaram um dos assuntos mais comentados na web, o alagoano surgiu em conversa com o marido, Lucas Guimarães, no banheiro de casa.

Ao filmar alguns dos produtos veganos usados por Lucas, Carlinhos saiu do ângulo mais fechado da câmera do celular, deixando o pênis à mostra nos Stories do Instagram.

Logo depois, o influenciador excluiu os registros e usou a mesma plataforma para esclarecer a situação na rede social. "Tô morto de vergonha gente, juro, vão apagando aí, não repercutem não. Não é assim!", disse sobre o nude.

Nude vazado

Segundo Carlinhos, o vídeo não saiu como o planejado e o motivo seria a "mania de dividir tudo" com os seguidores no Instagram. Atualmente, ele acumula mais de 23 milhões na rede social em questão.

"Deus, que humilhação perto do Natal! É por isso que às vezes eu não posso ser eu mesmo. Eu tava preparando tudo para fazer um nude bonito, para vazar um nude bonito", completou.

No Twitter, outra rede social, o nome do humorista virou um dos assuntos mais comentados. Entre os Internautas, muitos brincaram com o vídeo, enquanto outros disseram acreditar que as imagens teriam sido vazadas intencionalmente.