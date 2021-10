Carlinhos Maia é recebido por fãs em Fortaleza; influenciador tem noite com Solange Almeida

O influenciador digital Carlinhos Maia movimentou o aeroporto de Fortaleza, na noite de quarta-feira (13). O alagoano veio ao Ceará para participar de um evento publicitário. No portão de desembarque, ele foi recebido por fãs com pedidos de selfies.

Nos stories do Instagram, Carlinhos Maia contou que não revela mais por onde viaja com medo das lotações nos aeroportos. Ele lembrou um susto que teve com a mãe em uma viagem. Os fãs apertaram Maria Maia com abraços e ela chegou a passar mal.

Legenda: Solange Almeida buscou Carlinhos Maia em hotel e fez jantar Foto: Reprodução/Instagram

Depois de um banho de banheira com muita espuma, Carlinhos Maia teve um jantar com a cantora Solange Almeida. Ela buscou o influenciador no hotel e levou até a casa dela.

"Menino como faz tempo que eu não vejo uma luz tão brilhante", disse Carlinhos Maia ao ver Solange Almeida.

O encontro contou com jantar feito pela cantora, além de vinho ao lado de Monilton Moura, marido de Solange Almeida.