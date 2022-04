Carlinhos Maia e Lucas Guimarães passam por crise no casamento, revela influenciador

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, um dos casais mais conhecidos da internet, estão passando por um momento difícil no relacionamento. Prestes a completar três anos de casamento, os dois vivem uma crise na relação.

De acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, amigos próximos revelaram que a relação se estremeceu desde a mudança de Lucas para São Paulo para estudar teatro, enquanto Carlinhos permaneceu em Alagoas. "Casais normais têm crises", disse Carlinhos.

Ciúmes

Segundo as fontes, Carlinhos sente ciúmes do marido indo a festas e curtindo com pessoas solteiras na capital paulista. Enquanto isso, Lucas acha que é normal, pois estão passando por um período de mudanças.

"Sempre apoiei o Carlinhos e ele também me apoia, mas não quero ser um peso na vida dele. Quero que ele tenha admiração por mim também. Preciso tirar meu DRT para fazer meus filmes, minhas novelas”, revelou Lucas à coluna.

Lucas ainda disse que o amor permanece o mesmo, apesar da fase ruim. "Está tudo certo, não tem traição, mentira, nada disso. Jogamos muito limpo um com o outro. Vai passar e o amor segue o mesmo”, pontuou ele.

Conselho de Simone

Simone Mendes, da dupla com Simaria, aconselhou o amigo Lucas Guimarães sobre a crise matrimonial durante entrevista para o podcast PodDelas, na última terça-feira (5). A cantora disse que não concorda com o fato de Lucas estar dividindo apartamento com um amigo solteiro em São Paulo e que é preciso haver acordos em um matrimônio.

"Solteiro sai com solteiro e casado sai com casado", defendeu Simone, após Lucas ser filmado em uma festa com amigos solteiros.

Lucas finalizou respondendo que não há porque haver desconfiança e que o Carlinhos sabe de sua índole.