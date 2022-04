Quem é Eduarda Porto? Conheça nova namorada da atriz Fernanda Souza

A atriz Fernanda Souza assumiu um novo relacionamento, nesta sexta-feira (22), ao compartilhar uma foto ao lado de Eduarda Porto. "Amor é amor", escreveu na legenda. Diversos famosos, entre eles o ex-marido da artista, o cantor Thiaguinho, a parabenizaram.

Na postagem, a antiga chiquitita detalha que "se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador". Ela ainda celebrou o amor e a felicidade de revelar o novo namoro: "É ser quem se é. É viver o que se quer".

Fernanda Souza Atriz "Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor"

A novidade repercutiu nas redes sociais e o nome da artista chegou a ser um dos mais comentados no Twitter, com mais de 17,8 mil menções na plataforma. Além de esse ser a primeira relação pública de Fernanda com uma mulher, o fato de Eduarda ser uma pessoa anônima também chamou atenção dos internautas.

Foto: reprodução

Foto: Reprodução

Quem é Eduarda Porto?

Discreta, Eduarda Porto possui um perfil privado no Instagram, onde acumula cerca de 200 seguidores, entre eles alguns famosos como a humorista Tatá Werneck, o ator Bruno de Luca e o músico Lucas Lima, marido da cantora Sandy.

Legenda: As duas possuem diversos amigos em comum, além de terem uma amizade antiga Foto: reprodução/redes sociais

Além de serem amigas de longa data, as duas possuem vários amigos em comum. Um deles é o Bruno, que, na própria publicação realizada por Fernanda para anunciar o novo relacionamento, revelou estar muito feliz por ver duas melhores amigas dele viverem um romance juntas. "Zerei a vida", brincou.

Foto: reprodução

Lucas Lima celebrou a união e expressou o amor pelas amigas: "amo vocês!", escreveu. Além do músico, Tata também declarou que a novidade a deixava alegre.

Foto: reprodução

Conforme o jornal Extra, Eduarda já foi casada, assim como Fernanda. Ele viveu uma união com o diretor de cinema Raphael Vieira por, pelo menos, seis anos. Ele é filho da atriz Maria Zilda com o diretor Roberto Talma, falecido em 2015, e é responsável pelo programa 'VaI Fernandinha', apresentado pela companheira da ex-esposa desde 2016.

Em uma repostagem realizada por Sandy, em 2019, é possível observar a moça ao lado do antigo parceiro em um encontro na casa de Bruno de Luca, no Rio de Janeiro, feito em 2009.

Legenda: A namorada de Fernanda Souza aprece no canto esquerdo da imagem, ao lado do então marido Rapha Vieira Foto: reprodução/redes sociais

No registro, além da cantora e o marido, Lucas Lima, ainda estão Bruno e o casal Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro. Na foto, Eduarda posa com a filha de Fernanda Rodrigues, Luisa, no colo.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn