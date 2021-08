Ítalo Ferreira, medalhista de ouro do Surf em Tóquio, visita o Ceará e registra momento nas redes

O medalhista olímpico de Surf Ítalo Ferreira, vencedor do ouro da categoria em Tóquio, chegou ao Ceará na última segunda-feira (16), e compartilhou momentos praticando o esporte nas praias locais.

Em um perfil especial, no qual divulga fotos feitas por ele, o atleta publicou imagens da praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante. "Aproveite cada momento", escreveu Ítalo na legenda.

De passagem pelo Estado, ele aproveitou para rever amigos, fazer registros fotográficos e praticar sandboard nas areias da Taíba. Nos vídeos, o surfista surgiu se divertindo com o outro esporte.

Surf e família

Em uma das outras fotos publicadas, ele brincou com os amigos cearenses. "E, machu, vamo surfar! Égua, só quer fazer fotinha no Instagram", escreveu em imagem ao lado de outros dois surfistas.

Legenda: Ítalo Ferreira surfou ao lado de amigos em praia cearense Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, na tarde desta terça-feira (17), ele registrou os momentos ao lado da família em um parque aquático, localizado na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz.

Primeira de ouro

O Brasil conquistou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio com Ítalo Ferreira, surfista nordestino de 27 anos.

Na madrugada do dia 27 de julho, pelo horário de Brasília, o potiguar venceu o japonês Kanoa Igarashi na final e subiu ao lugar mais alto do pódio na estreia da modalidade no programa olímpico. O terceiro lugar ficou com o australiano Owen Wright, que ganhou o bronze ao superar o brasileiro Gabriel Medina.

O resultado fez jus o ótimo momento de Ítalo, o atual campeão mundial e ganhador do ISA Games, em 2019, realizado no Japão.

