Enquete BBB final: vote em quem deve ganhar o reality

O top 3 do Big Brother Brasil 22 foi decidido neste domingo (24). Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam a grande final e o prêmio de R$ 1,5 milhão. Eliezer foi o último eliminado e leva o 4º lugar do programa.

Esta será a primeira final apenas com participantes homens do BBB.

VOTE

inter@

A grande final acontece na próxima terça-feira (26). Os participantes poderão assistir ao programa com os espectadores. Tadeu Schmidt irá apresentar, pela primeira vez, toda a edição direto do jardim do BBB 22.

Festa da final

As atrações da festa já foram divulgadas pela TV Globo. A comemoração terá participações de Léo Santana, Xamã, Mateus e Kauan, Jão, além do cantor que é a voz da música de abertura da atração: Paulo Ricardo.

Três ex-participantes do Camarote do programa também vão cantar: Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

As oito atrações se apresentarão em palco montado no jardim da casa. Eles farão apresentações exclusivas e cantarão em feats inéditos, anunciou a Globo.