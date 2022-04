Final do BBB 22 será a primeira só com homens; veja lista com todas as finais do reality

A final do Big Brother Brasil 22 será a primeira do reality show a ter apenas participantes homens, já que Jessilane foi eliminada pelo público na noite de domingo (17). Restam na disputa Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby.

Quando será a final do BBB 22?

Até então, segundo a Rede Globo, a final do programa está marcada para acontecer no próximo dia 26 de abril, e três entre os atuais confinados devem disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão no último paredão.

Para refrescar a memória dos leitores, fizemos uma lista com todas as finais do BBB. Confira:

1) BBB 1

Legenda: Bambam foi o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil Foto: reprodução/Gshow

2) BBB 2

Legenda: Rodrigo Leonel e Manuela Saadeh Foto: reprodução/Gshow

3) BBB 3

Legenda: No BBB 3, a final foi entre Dhomini e Elane Foto: reprodução/Gshow

4) BBB 4

Legenda: Cida e Thiago estiveram na final do BBB 4 Foto: reprodução/Gshow

5) BBB 5

Legenda: Jean venceu a final em que disputou o prêmio com Grazi Massafera Foto: reprodução/Gshow

6) BBB 6

Legenda: Mara e Mariana Felício disputaram a final do BBB 6 Foto: reprodução/Gshow

7) BBB 7

Legenda: Diego Alemão e Carollini estavam na final do BBB 7 Foto: reprodução/Gshow

8) BBB 8

Legenda: Rafinha e Giselle disputaram a preferência do público Foto: reprodução/Gshow

9) BBB 9

Legenda: Max Porto, Priscila e Francine foram os finalistas do BBB 9 Foto: reprodução/Gshow

10) BBB 10

Legenda: Dourado foi o vencedor da final contra Cadu e Fernanda Foto: reprodução/Gshow

11) BBB 11

Legenda: Maria Melillo venceu a disputa contra Wesley e Daniel Foto: reprodução/Gshow

12) BBB 12

Legenda: Fael e Fabiana estiveram na final do BBB 12 Foto: reprodução/Gshow

13) BBB 13

Legenda: Fernanda Keulla, Nasser e Andressa disputaram a final do BBB 13 Foto: reprodução/Gshow

14) BBB 14

Legenda: Vanessa, Angela e Clara estiveram na final do BBB 14 Foto: reprodução/Gshow

15) BBB 15

Legenda: Cézar e Amanda formaram a final do BBB 15 Foto: reprodução/Gshow

16) BBB 16

Legenda: Munik venceu a final do BBB 16 contra Maria Claudia Foto: reprodução/Gshow

17) BBB 17

Legenda: Após várias polêmicas, Emilly foi a campanhã do BBB 17 contra Vivian e Ieda Foto: reprodução/Gshow

18) BBB 18

Legenda: Gleici venceu após disputar com Ana Clara/Ayrton e Kaysar Foto: reprodução/Gshow

19) BBB 19

Legenda: Paula e Alan disputaram a final do BBB 19 Foto: reprodução/Gshow

20) BBB 20

Legenda: Thelma venceu a final contra Manu Gavassi e Rafa Kalimann Foto: reprodução/Gshow

21) BBB 21

Legenda: BBB 21 teve o fenômeno Juliette como campeã contra Fiuk e Camilla de Lucas Foto: reprodução/Gshow