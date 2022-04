Quem saiu do BBB 22? Jessilane é a 15ª eliminada com 63,63% dos votos

Jessilane Alves foi a 15ª eliminada do BBB 22 neste domingo (17), com 63,63% dos votos. A sister deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Eliezer, Arthur Aguiar e DG.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite deste domingo pelo apresentador Tadeu Schmidt. Arthur e DG terminaram o 15º paredão com 28,54% e 5,91% dos votos, respectivamente.

Já Eliezer teve apenas 1,92% dos votos. Ao todo, a berlinda registrou 407.581.080 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Jessi como mais rejeitada pelo público esta semana, com 50,7% dos votos dos leitores.

Enquanto o DG concentrava 25,9% dos votos, o último integrante do lollipop, o Eli, aparece com 12,6%. Em último lugar na enquete, está o ator Arthur Aguiar, com 10,8%.

Como foi a formação do paredão?

O líder Gustavo começou a dinâmica indicando Jessilane e Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother alegou que Jessi está há mais tempo sem ir para a berlinda. Já sobre Eliezer, afirmou que o participante por muito tempo foi seu antagonista e agora é o último alvo do Lollipop.

Na votação da casa no confessionário, houve empate entre Arthur e Douglas Silva, cada um ganhando 3 votos. No desempate, Gustavo escolheu Arthur para a berlinda.

Com direito a contragolpe, Arthur puxou Douglas Silva, formando o paredão quádruplo.

Quem votou em quem no confessionário: