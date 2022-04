Pedro Scooby canta sua música tema no BBB 22 e web reage: 'até ouvindo fica brisando'

Os participantes do BBB 22 foram acordados nesta quinta-feira (14) com uma trilha sonora já conhecida pelo público. A música "Because I Got High", do rapper Afroman, virou tema nos VTs de Pedro Scooby por conta dos "apagões" do surfista.

Os episódios em que Scooby está falando e, de repente, para, viralizaram nas redes sociais e viraram memes com o público.

Sem saber da relação, Scooby foi acordado ao som da música e cantou trechos com a faixa, chegando até dançar. Aqui fora, o público se divertiu e comentou sobre o momento nas redes sociais: "até ouvindo fica brisando", disse uma.

"Ri muito na hora, parecia que eu tava vendo um vídeo do 'Brasil tá vendo', mas era ao vivo", comentou outra.

Em conversa com Jessilane na sala, Scooby explicou para a professora o significado da música. "Fala sobre várias coisas que ele vai fazer e não faz porque tá chapado".