Cearense Vyni, do BBB 22, anuncia que deixará o Cariri para morar em São Paulo

O cearense Vyni está oficialmente de mudança para São Paulo, segundo anunciou nas redes sociais. De acordo com o ex-participante do BBB 22, ele deixará o Cariri, no interior do Ceará, com o intuito de fazer mais trabalhos na capital paulista.

Um dos motivos para a mudança, contou Vyni, foi a intenção de reformar a casa da família e o restaurante da avó. Na mesma publicação, ele pontuou que se despediu da cidade e dos amigos.

Foto: reprodução/Instagram

"Da minha última ida ao Cariri antes de me mudar pra SP. Fiz questão de registrar esse momento pra guardar na memória as lembranças da minha casa, do meu lar, que logo mudará de aparência", escreveu.

Além disso, Vyni ressaltou a possibilidade com a saída do BBB 22, ressaltando o quanto o programa o abriu portas. "Sim! Conseguimos! A casa e o restaurante de mainha serão reformados. Antes eu vivia pra sonhar. Hoje, vivo pra realizar meus sonhos", finalizou.