'Não queria ser só admirada e nem queria ser vista como aberração', diz Linn da Quebrada

Linn da Quebrada, de 31 anos, vem colhendo os frutos de sua participação do Big Brother Brasil (BBB) 22, após deixar o confinamento na casa mais vigiada do País. Neste domingo (17), o Fantástico exibe reportagem especial com a cantora.

A gravação foi feita menos de 48 horas após ela sair do reality. Em encontro com a repórter Renata Capucci, Linn saiu para dar uma volta pelas ruas do Rio de Janeiro e testar a popularidade.

O passeio deixou a participante emocionada com o carinho e a recepção das pessoas, de várias faixas etárias.

"Eu costumava dizer que sofria 'complexo de duplo A' das pessoas, que era de aberração ou de admiração. Mas eu não queria ser só admirada e nem queria ser vista como uma aberração. Eu queria também ser amada", conta a cantora e atriz, de 31 anos, nascida em São Paulo.

Conversa com Natália

A reportagem também conversa com Natália, que deixou o programa na última terça-feira (12) e foi surpreendida com o convite de desfilar pela escola de samba Beija-Flor na Sapucaí.

A mineira fala sobre a emoção e a expectativa para estrear no Carnaval carioca, na próxima semana. O ‘Fantástico’ começa logo depois do ‘Domingão com Huck’, às 20h30.