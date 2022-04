Rihanna e Asap Rock se separaram? Entenda rumores de traição envolvendo o casal

A cantora Rihanna está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (14) após o jornalista de moda Louis Pisano dizer que a artista se separou de ASAP Rocky por conta de uma traição.

Fãs da artista foram à loucura com o tweet do comunicador e especulam se a notícia é verídica. No Brasil, milhares de mensagens de suporte à artista são vistas na rede social, o que levou a cantora ao top 5 dos trending topics.

Veja a publicação

"Rihanna e ASAP Rocky se separaram. Rihanna terminou com ele depois que ela o pegou traindo", escreveu Pisano, destacando que Rihanna teria dado unfollow na pessoa com quem A$AP estaria se relacionando.

Ainda segundo o jornalista, a traição de Asap teria acontecido na Semana de Moda de Paris, e a mulher em questão é a designer de sapatos Amina Muaddi.

Quem é Amina Muaddi, suposto affair de Asap?

Foto: Reprodução

Amina Muaddi é uma famosa designer de sapatos. Ela foi contratada por Rihanna para o show/desfile da Savage x Fenty, marca da cantora. Ela gostou da parceria e convidou a designer para compor uma coleção de sapatos para sua empresa.

As sandálias de tiras e saltos piramidais são a marca registrada do trabalho da designer. Amina também já desenhou modelos para celebridades como as irmãs Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner, e a cantora Dua Lipa.

Coleção de sapatos com Asap

Em dezembro do ano passado, Muaddi publicou uma foto ao lado de Asap para divulgar uma coleção de sapatos que criaram juntos. A parceria ainda foi divulgada na revista Vogue. "Nós trabalhamos nessa colaboração por mais de um ano. Estamos muito animados para finalmente compartilhá-la com o mundo", escreveu a designer na época.

Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, Muaddi já publicou várias fotos de Rihanna usando suas criações. O último post da designer, inclusive, foi um clique da artista na última quarta-feira (13). Fãs da cantora deixaram diversos comentários questionando Amina sobre a suposta traição.