'Rihanna brasileira' usa barriga falsa e confunde fãs nas ruas de São Paulo; entenda

A sósia da Rihanna, a mineira Priscila Beatrice, de 30 anos, circulou pelas ruas com uma barriga falsa para chamar a atenção do público e da mídia, nesta quinta-feira (25), em São Paulo. A influencer digital sonha conhecer a cantora.

Priscila Beatrice desembarcou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e percorreu as ruas da capital paulista acompanhada de supostos seguranças. A Rihanna está no Brasil para acompanhar o marido, ASAP Rocky, no festival Lollapalooza.

A sósia foi ao Terminal Rodoviário do Tietê, além de passar pela Rua 25 de Março. No comércio, ela visitou lojas de roupa infantil para brincar estar em busca do enxoval do bebê.

Segundo o GShow, a brincadeira foi a forma encontrada de chamar a atenção da mídia para ser convidada ao festival para conhecer a cantora.

Quem é a "Rihanna brasileira"?

Atualmente, a jovem de Minas Gerais trabalha como influencer digital. Ela também realiza shows cover de Rihanna, mas ainda não faz disso um ofício, embora pretenda investir na carreira. Priscila tem três filhos.

Em entrevista ao G1, a sósia disse que, antes, trabalhava como vendedora de planos funerários. No entanto, foi demitida em agosto de 2020.

Naquele período, contou, teve as redes sociais hackeadas. Ao recuperá-las, publicou uma mensagem para agradecer o apoio público, repercutindo mundialmente.

Foto: Reproduçaõ

“Fiz um vídeo simples, com a imagem da Rihanna de fundo. Era uma ‘trend’ de sósias – você fica de costas, vira e mostra que se parece com o artista. Nisso que eu postei, eu tava para comemorar 100 mil seguidores no Instagram, e, do nada virou, 400 mil seguidores”, lembrou ao portal.

“Um site muito famoso compartilhou esse vídeo e a Rihanna segue essa página e comentou 'cadê o álbum, mana? #R9', nisso que ela comentou, viralizou mundialmente, foi uma loucura”, comemorou.