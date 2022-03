Shows do Lollapalooza 2022 são paralisados devido a fortes chuvas no Autódromo de São Paulo

A programação de shows do festival Lollapalooza 2022 foi interrompida, na tarde desta sexta-feira (25), devido às fortes chuvas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A apresentação da banda The Wombats foi pausada. Os shows, porém, já voltaram.

Até então, apenas o cearense Matuê havia conseguido completar a apresentação no primeiro dia do festival, que recebe dezenas de atrações em 4 palcos, até domingo (27), e foi cancelado em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19.

Legenda: Aviso alerta público para risco de raios, durante temporal em São Paulo Foto: Reprodução/Twitter

Onde assistir ao Lollapalooza 2022

O cearense Matuê estreou no Lollapalooza 2022, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (25). No repertório do cantor de trap — som derivado do rap — apareceram sucessos do álbum "Máquina do Tempo".

A cada dia, o evento terá cerca de 10 horas de shows. Entre os artistas brasileiros no line up, estão Pabllo Vittar e Gloria Groove. As bandas Foo Fighters, The Strokes e a cantora Miley Cyrus são algumas das atrações internacionais.

Como assistir ao Lollapalooza 2022 online

Globoplay: assinantes do streaming + canais ao vivo poderão assistir ao festival pelo Multishow; não-assinantes podem ver as 3 primeiras músicas de cada atração dos palcos principais. A transmissão do Canal Bis estará liberada para todos.

assinantes do streaming + canais ao vivo poderão assistir ao festival pelo Multishow; não-assinantes podem ver as 3 primeiras músicas de cada atração dos palcos principais. A transmissão do Canal Bis estará liberada para todos. Portal g1: vai transmitir as primeiras músicas dos dois palcos principais, e toda a programação dos outros dois palcos.

Como assistir ao Lollapalooza 2022 na TV

Multishow: quem tem assinatura de TV fechada pode assistir aos shows dos dois palcos principais no canal.

quem tem assinatura de TV fechada pode assistir aos shows dos dois palcos principais no canal. Canal Bis: transmitirá a programação dos dois palcos menores. Operadoras de TV paga como a Vivo Play liberaram o sinal do Bis durante o Lollapalooza 2022.

transmitirá a programação dos dois palcos menores. Operadoras de TV paga como a Vivo Play liberaram o sinal do Bis durante o Lollapalooza 2022. TV Globo: o canal aberto, transmitido no Ceará pela TV Verdes Mares, vai reunir os melhores momentos do festival durante os três dias, e um especial no fim de semana seguinte. Na sexta-feira, após o Conversa com Bial; no sábado, após o Altas Horas; no domingo, depois do Domingo Maior.

Programação Lollapalooza 2022

Sexta-feira – 25 de março

The Strokes;

Doja Cat;

Pabllo Vittar;

Machine Gun Kelly;

Alan Walker;

Marina;

Chris Lake;

Jack Harlow;

LP;

Turnstile;

Caribou;

The Wombats;

Ashnikko;

Matuê;

070 Shake;

Jetlag;

VINNE;

Jxdn;

Beowülf;

Detonautas;

Edgar;

Meca;

Barja

Sábado – 26 de março

Miley Cyrus;

A$AP Rocky;

Alok;

A Day To Remember;

Alexisonfire;

Alessia Cara;

Deorro;

Emicida;

Remi Wolf;

Silva;

Jão;

Boombox Cartel;

Chemical Surf;

Terno Rei;

DJ Marky;

Victor Lou;

Clarice Falcão;

Jup do Bairro;

MC Tha;

Lamparina;

Ashibah;

Fatnotronic;

WC no Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

Domingo – 27 de março

Foo Fighters;

Martin Garrix;

Alesso;

Jane’s Addiction;

Black Pumas;

Kaytranada;

IDLES;

Kehlani;

Goldfish;

Gloria Groove;

Djonga;

Cat Dealers;

Rashid;

Fresno;

Marina Sena;

Planta & Raiz;

Lagum;

Evokings;

Fancy Inc;

MALIFOO;

Menores Atos;

FractaLL x Rocksted