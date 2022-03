Cearense Matuê estreia no Lollapalooza com sucessos do trap

O cearense Matuê estreou no Lollapalooza 2022, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (25). No repertório do cantor de trap — som derivado do rap — sucessos do álbum "Máquina do Tempo".

O cearense ganhou os aplicativos de streaming em 2020, durante a pandemia. As sete faixas do álbum “Máquina do Tempo”, entraram no ranking das 15 músicas mais ouvidas do Spotify no Brasil no dia da estreia.

Em entrevista, durante transmissão do canal Multishow, Matuê falou do preparação para o evento. Segundo o cearense, desde dezembro do ano passado, a equipe se reuniu para definir repertório.

"A gente tenta contar uma história no show, nossas referências. A gente passa no telão, o chorão, um pouco do contexto das nossas histórias. A gente quer que a rapaziada não só sinta a energia, mas conheça um pouco do nosso universo, do skate, do hip hop, do trap", detalhou Matuê.

Quem é Matuê?

Legenda: Público cantou junto de Matuê como "Mantém" e "É Sal" Foto: Reprodução/Multishow

O cearense nasceu em Fortaleza, em outubro de 1993, mas foi criado em Oakland, na Califórnia. Sua estreia oficial, que o posicionou no estilo musical Trap - mistura de rap, música eletrônica e barulhos repetitivos - aconteceu em 2016, com o single “R B N”.

Em 2019, o trapper entrou para a lista de 20 artistas "para ficar de olho", divulgada pelo You Tube Music.

Não é díficil encontrar Matuê por Fortaleza. O cearense não se esconde do público cearense. Em ruas do bairro Meireles, ele circular com carros de luxo. O cearense também é visto, frequentemente, na Praia do Futuro.