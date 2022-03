O que Matheus Fernandes conversou com Matuê em encontro no Rio de Janeiro?

Os cearenses Matheus Fernandes e Matuê se encontraram no Rio de Janeiro, no fim de semana.

Em entrevista exclusiva à coluna, Matheus Fernandes deu detalhes do bate-papo com o nome do trap.

"Falamos o quão felizes estamos com tudo que vem acontecendo não só com a gente, mas com outros amigos de Fortaleza. Falamos também de como gostamos de morar na capital cearense", destacou o cearense Matheus Fernandes.

O bate-papo ainda contou com diálogos sobre forró, trap e o atual cenários da música. Os dois cantores atingiram grandes números nos aplicativos de streaming no início da pandemia do coronavírus.

Matheus Fernandes e Matuê são atrações de evento da Gkay, em São Paulo, nesta segunda-feira (14).