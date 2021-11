Matheus Fernandes é o cantor cearense mais ouvido no Spotify; veja ranking

O fortalezense Matheus Fernandes atingiu mais um dado importante da carreira. Com base no número de ouvintes mensais do Spotify Brasil, contabilizados nesta quarta-feira (3), ele é o nome cearense mais ouvido na plataforma, com 7,8 milhões de ouvintes mensais.

Em segundo lugar, aparece um dos líderes no segmento forró no País: o cantor Wesley Safadão. Na terceira posição, um nome natural de Campos Sales é quem se classifica: o compositor e sanfoneiro Tarcísio do Acordeon.

Veja lista divulgada pelo Spotify:

1 - Matheus Fernandes - 7.841.968 ouvintes mensais

2 - Wesley Safadão - 7.570.513 ouvintes mensais

3 - Tarcísio do Acordeon - 7.280.032 ouvintes mensais

4 - Avine Vinny - 6.419.081 ouvintes mensais

5 - Matuê - 6.069.515 ouvintes mensais

6 - Mari Fernandez - 6.069.515 ouvintes mensais

7 - Nattan - 3.463.554 ouvintes mensais

8 - Rogerinho - 3.932.591 ouvintes mensais

9 - Jonas Esticado - 3.062.056 ouvintes mensais

10 - VMZ - 1.291.361 ouvintes mensais

11 - Fagner - 1.022.791 ouvintes mensais

12 - Belchior - 820.781 ouvintes mensais

13 - Taty Girl - 800.511 ouvintes mensais

14 - Amelinha - 204.498 ouvintes mensais

15 - Wallas Arrais - 143.876 ouvintes mensais

16 - Junior Vianna - 118.215 ouvintes mensais

17 - Ednardo - 107.025 ouvintes mensais

18 - Vicente Nery - 52.888 ouvintes mensais

19 - Waldonys - 42.644 ouvintes mensais

20 - Falcão - 39.084 ouvintes mensais

21 - Rita de Cássia - 28.237 ouvintes mensais

22 - Alcymar Monteiro - 24.414 ouvintes mensais

23 - Kátia Cilene - 3.828 ouvintes mensais

*Dados coletados em 3 de novembro de 2021 - Spotify Brasil

Sucessos de Matheus Fernandes

Duas músicas levaram Matheus Fernandes ao cenário nacional da música em 2021. Em junho deste ano, com a canção "Baby Me Atende" — feat gravado com Dilsinho, em Fortaleza — o cearense conseguiu atingir o topo da playlist "Top Brasil" do Spotify.

Já a música "Coração Cachorro", lançada em setembro deste ano — trabalho de Avine Vinny com participação de Matheus — foi a segunda canção importante na caminhada do cearense aos holofotes nacionais.

De fato, os feats deixam evidente que duetos são importantes na caminhada para conquistar o mercado nacional da música.