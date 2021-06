Cearense Matheus Fernandes alcança topo do Spotify pela primeira vez na carreira

O nome pode não ser conhecido em todo o Brasil, mas ele abriu uma grande porta ao mercado nacional nesta quinta-feira (10). O cearense Matheus Fernandes surpreendeu os usuários do Spotify ao conseguir, pela primeira vez na carreira, alcançar o topo da playlist "Top Brasil". O fato é curioso pela condição da ausência de eventos em 2021. Sem Carnaval e a realização dos primeiros dias de São João, ele ascendeu em meio a uma crise no mercado de shows.

Natural de Fortaleza, Matheus Fernandes é um nome do Ceará conhecido em várias regiões do Nordeste. Em 2019, ele abriu uma grande janela de visibilidade nas regiões sul e sudeste ao assinar contrato com a produtora Workshow — empresa que gerencia a carreira de Marília Mendonça. Mesmo com a grande possibilidade de ascensão na época, o cronograma de possíveis shows e feats pela nova parceria foram atropelados pela pandemia do coronavírus.

O primeiro lugar de Matheus Fernandes na principal playlist do Spotify Brasil acontece em um tempo curto. "Baby Me Atende", assinada por Matheus Fernandes, Rodrigo Reys e Igor Costa foi lançada em março de 2021 com clipe em parceria com Dilsinho.

Por áudios no WhatsApp, conversei com Matheus Fernandes. Deixe evidente o fato dele também catapultar o nome de Dilsinho com a ascensão de "Baby Me Atende" no aplicativo de streaming musical. "Não concordo muito que alavancou o nome do Dilsinho, pois ele já é um nome gigantesco e a voz dele faz isso acontecer com as músicas. De fato, a canção leva nossos nomes para lugares muito mais altos", ouvi do cearense.

Apesar de o pagodeiro carioca já ser consolidado no mercado musical, o topo do Spotify deixa em evidência artistas afetados pela pandemia — e, sim, Matheus Fernandes conseguiu catapultar o parceiro de feat.

Matheus Fernandes entra para um seleto grupo de nascidos do Ceará, como Eric Land, Matuê, Wesley Safadão e Tarcísio do Acordeon, a conseguir o topo do Spotify.