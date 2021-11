Sertanejos retomam super agendas de shows em novembro

O mês de novembro começou com grandes shows de cantores sertanejos. No sul e sudeste, a realização de eventos com protocolos começou mais cedo de forma reduzida, mas só agora as portas das casas de eventos foram escancaradas. Gusttavo Lima, Marília Mendonça e a dupla Zé Neto e Cristiano são alguns dos nomes que movimentaram o público no feriadão gerado pelo Dia de Finados.

Na segunda-feira (1º), Gusttavo Lima lotou evento em Morrinhos (GO). Para novembro, o sertanejo soma 11 shows com agenda no Espírito Santo, Pará, Maranhão, São Paulo e Paraná.

Legenda: Show de Marília Mendonça em Sorocaba (SP) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Marília Mendonça também fez show no primeiro dia de retomada de evento em São Paulo, 1º de novembro. A sertaneja lotou arena na cidade de Sorocaba (SP). Ele também viaja neste mês para cumprir agenda na Europa. No roteiro, as cidades de Londres, Porto e Lisboa.

A dupla Zé Neto e Cristiano testou o sucesso das músicas lançadas na pandemia em evento na cidade de Lorena (SP), nesta segunda-feira (1). A apresentação rendeu vídeos dos fãs cantando diferentes hits dos sertanejos.

O mais difícil na retomada de agendas pelo Brasil é a conciliação de shows. Até o final de 2021, empresários e cantores vão conciliar o que for de maior lucro no cronograma de solistas e bandas. Cidades do Maranhão e Pará, agora também o Estado de São Paulo, são o foco de nomes do forró e sertanejo.

Outro ponto de indecisão do show business se concentra em eventos de Natal e Réveillon. Empresários estão sedentos por marcar extensas agendas. Sim, uma necessidade em meio a quase dois anos de pausa por conta da pandemia do coronavírus. O problema é que, infelizmente, é impossível atender toda demanda de uma vez. É nesse ponto que o "bicho pega" no mundo artístico. Um "não" para um show significa muito em uma futura parceria.