Agendas de shows de forró no Instagram revelam mapa da retomada de eventos no Brasil

A pandemia do coronavírus ainda é uma realidade no Brasil. Casos da doença ainda são registrados, mesmo com o avanço da vacinação. Ao mesmo tempo, uma publicação conhecida no Instagram dos cantores de forró começa a ganhar força: a agenda de shows e eventos. Os banners revelam os caminhos percorridos por solistas e bandas em diferentes regiões do País.

Com o estouro da pandemia em março de 2019, cantores de forró e sertanejo paralisaram agendas em todo o País. Decretos estaduais vetaram a realizaram de shows e eventos com o objetivo de evitar aglomerações e, consequentemente, novos casos de pessoas com Covid-19. A velha postagem na rede com a agenda mensal de shows não foi vista nos perfis de bandas de forró e cantores solistas.

Veja mapa:

Em outubro deste ano, agendas com 15 até 25 shows já são vistas em divulgação na rede social. Os estados de Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Paraíba encabeçam a retomada de bandas e solistas. Um dos maiores polos de eventos de forró, o Ceará aparece com datas — mesmo com restrições regulamentadas em lei contra aglomerações.

Cidades do interior recebem cantores e bandas em bares, restaurantes e clubes. A Banda Brasas do Forró, que chegou a anunciar a venda do próprio ônibus na pandemia, conta com 14 eventos marcados neste mês. No roteiro de viagens, grandes cidades como Caruaru (PE), Maceió (AL) e Sousa (PB).

A cantora Walkyria Santos concentra agenda no Rio Grande do Norte. No cronograma de eventos, passagens por Mossoró (RN), Passa e Fica (RN), Natal (RN), Caicó (RN), Carnaúba dos Dantas (RN), Areia Branca (RN) e Patu (RN).

Legenda: Banners de shows divulgados por cantores de forró em rede social Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Bill do Piseiro soma 20 shows em outubro. Ele divide o roteiro de apresentações em cidades do Maranhão e do Pará. Vale destacar que a região Norte do País recebe nomes do Nordeste desde agosto deste ano.

A agenda da banda Desejo de Menina revela um cenário de retomada de eventos no Centro-Oeste do Brasil. Ao todo, o grupo de forró realiza 23 apresentações. Na agenda, dois shows marcados em Goiânia e seis no Distrito Federal. Alessandro Costa e Yara Tchê ainda vão percorrer cidades de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Piauí.

Show de Walkyria Santos em Salgueiro (PE):

Nome em ascensão, o cantor João Gomes não revela agenda nas redes sociais. Apesar disso, imagens no YouTube e no Instagram, já mostraram o pernambucano levando multidões em cidades do Pará e até mesmo no Ceará, como ocorreu em Camocim.

De fato, algumas cidades estão realizando festas, mediante a cumprimento de protocolos, com grandes aglomerações. O difícil é ver quem cumpre as medidas de distanciamento e uso de máscara, como alguns estados exigem.

Mesmo com a extensa agenda vista no mapa, o cenário de arrecadação ainda não é o mesmo vivenciado antes da pandemia. Muitas bandas e cantores solistas estão cantando em restaurantes e com cachês reduzidos. De fato, só o ano de 2022 — mediante a vacinação completa da população brasileira — é que determinará um fôlego no cenário do forró.