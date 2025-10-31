Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Cantor João Gomes em casa, no quarto, de blusa branca, falando sobre o parto de risco do segundo filho

É Hit

João Gomes explica ausência em show por conta do nascimento de filho e pede desculpas aos fãs

Segundo ele, não havia como prever o dia exato em que o filho nasceria pela gravidez ser de risco

João Lima Neto 09 de Setembro de 2025
A esquerda, Kaká e Pedrinho, cantor de óculos, realizam último shows juntos no domingo (25)

Opinião

Kaká deixa projeto 'Kaká e Pedrinho'

Em mensagem, cantor falou como foi fazer o último show em dupla

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 25 de Agosto de 2025
Banda não conseguiu em tempo para show

É Hit

Banda Magníficos falta em show de São João na Bahia e locutor cobra reembolso de cachê no palco

Nesta segunda-feira (23), prefeito explicou o que ocorreu com a banda para não realizarem o evento

Redação 23 de Junho de 2025
Brasas do Forró alcançou os 35 anos de vida em 2025

Opinião

Dentro de empresa de Wesley Safadão, Brasas do Forró grava produção audiovisual com lançamento para março

Dorgival Dantas, Raí Saia Rodada e Rey Vaqueiro foram alguns dos artistas que gravaram feats com a banda

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 05 de Março de 2025
Taty Girl mostrou tristeza em stories

É Hit

Homem que se diz dono de 'caramelo' aparece, e Taty Girl não consegue adotar cão: 'Muito triste'

Forrozeira havia declarado que a equipe dela passou dois dias procurando o animal no Piauí

João Lima Neto 18 de Dezembro de 2024
Cantor passou mal em apresentação realizada em Fortaleza

Opinião

Ex-cantor da banda Noda de Caju passa mal em apresentação e é hospitalizado em Fortaleza

Ele se apresentava em uma barraca de praia na capital cearense

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 08 de Junho de 2024
Zé Vaqueiro e Ingra Soares apareceram em vídeo para falar sobre o filho

É Hit

Filho de Zé Vaqueiro completa um mês em UTI e mãe fala sobre estado de saúde

Segundo filho de cantor pernambucano foi diagnosticado com Síndrome de Patau

Redação 24 de Agosto de 2023
Didi dos Brasas

É Hit

Didi dos Brasas, dono da banda Brasas do Forró, é sepultado em Fortaleza

Forrozeiro morreu na terça-feira (28), aos 66 anos

Redação 28 de Junho de 2023
Didi dos Brasas morreu aos 66 anos

Opinião

Morre Didi dos Brasas, dono da banda Brasas do Forró

Aos 66 anos, ele faleceu em um hospital na capital cearense

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 27 de Junho de 2023
A banda Magnifícos, a dupla Iguinho e Lulinha e os cantores da banda Limão com Mel são alguns dos nomes em alta no São João

Opinião

Saiba quem é o nome do forró com maior número de shows no São João 2023; veja ranking

Nomes do forró alcançam a marca de até 50 shows só no mês de junho

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 05 de Junho de 2023
1 2 3