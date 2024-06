Ex-cantor da banda Noda de Caju passa mal em apresentação e é hospitalizado em Fortaleza

Nome conhecido no forró por passagens em bandas como Noda de Caju, o cantor Ricardinho Caju passou mal durante um show em Fortaleza (CE), na tarde deste sábado (8). A coluna apurou que ele foi levado para ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Praia do Futuro.

Por volta de 13h40, durante apresentação do forrozeiro em um barraca de praia — localizada no bairro Praia do Futuro — o artista começou a esquecer as letras das músicas e foi ajudado por um produtor que trabalha com ele.

Em seguida, Ricardinho parou de cantar, sentiu tontura e fraqueza no corpo. De imediato, ele buscou atendimento médico na UPA próximo ao local do evento.

A coluna apurou que ele segue em internação na unidade de saúde, mas sem previsão de alta. Por conta do ocorrido, o cantor desmarcou participação em um show agendado para acontecer em um bar na Cidade dos Funcionários, na noite deste sábado.