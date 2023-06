Saiba quem é o nome do forró com maior número de shows no São João 2023; veja ranking

O mês de junho chegou carregado de super agendas de São João. Cantores de forró e sertanejo viajam o Brasil para cumprir cronogramas com dezenas de shows. De ônibus, van e jatinho, os artistas vão cruzar diferentes estados para realizar eventos grandiosos. Para entender a dinâmica do período junino, a coluna listou as maiores programações juninas em um ranking.

Reunimos dados de 77 nomes da música que aparecem nas principais festas juninas do país como em Campina Gande (PB), Caruaru (PE) e Petrolina (PE). Os irmãos sergipanos Iguinho e Lulinha, intépretes de "Eu te amo tanto", somam a maior agenda de shows do período junino. Ao todo, eles contabilizam 52 apresentações só no mês de junho.

A agenda da dupla sergipana contempla cidades do Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Amazonas, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí. Em algumas datas, eles vão realizar até quatro shows em um único dia.

Cantora solista com maior número de shows no São João

Legenda: Cantora percorre o Nordeste fazendo "dobradas" para poder atender o maior número de cidades Foto: Raul Matheus/Divulgação

Das vozes femininas, a forrozeira Solange Almeida é o destaque. Como cantora solista, ela realiza agenda com 37 apresentações em junho.



Desde o início da carreira solo, após anunciar saída do Aviões do Forró em 2016, a forrozeira é alvo de críticas. Nas redes sociais, usuários chegaram a duvidar do potencial da baiana em assumir o palco sozinha.



O alto número de shows da forrozeira prova o quanto o nome dela leva público. O interesse de prefeituras e casas de shows é uma realidade de calar os haters. Como grande parte dos nomes do forró, ela realiza "dobradas" de shows para poder atender o alto número de pedidos de show.





De forma geral, é válido pontuar que uma grande agenda não significa uma maior rendimento financeiro. Os shows possuem variações de preços que vão desde o histórico do artista até a região ser de fácil ou difícil acesso.

Ranking do São João 2023: nomes do forró e sertanejos nos principais eventos

Parte das agendas listadas foram divulgadas pelos artistas nas redes sociais. Para produzir este ranking foram consideradas cronogramas de shows de 1º a 30 de junho de 2023 de nomes do forró e sertanejo.



A coluna também solicitou as agendas com empresários e assessorias de imprensa. Foram desconsideradas apresentações identificadas como "privadas e corporativas".

1. Iguinho e Lulinha - 52 shows

2. Limão com Mel - 47 shows

3. Tarcísio do Acordeon - 45 shows

4. Jonas Esticado - 39 shows

Cavaleiros do Forró - 39 shows

5. Vitor Fernandes - 38 shows

Brasas do Forró - 38 shows

6. Solange Almeida - 37 shows

7. Zé Vaqueiro - 35 shows

Mastruz com Leite - 35 shows

8. Desejo de Menina - 34 shows

Thiago Aquino - 34 shows

9. Eric Land - 33 shows

10. Taty Girl - 32 shows

Batista Lima - 32 shows

11. Mari Fernandes - 31 shows

12. João Gomes - 30 shows

Calcinha Preta - 30 shows

Xand Avião - 30 shows

Nattan - 30 shows

13. Matheus Fernandes - 29 shows

Devinho Novaes - 29 shows

Alanzim Coreano - 29 shows

14. Wallas Arrais - 28 shows

Priscila Senna - 28 shows

Gledson Gavião - 28 shows

Rai Saia Rodada - 28 shows

15. Gatinha Manhosa - 27 shows

Mulheres Perdidas - 27 shows

Caviar com Rapadura - 27 shows

Toca do Vale - 27 shows

16. Forró dos Plays - 26 shows

Luan Santana - 26 shows

Raphaela Santos - 26 shows

. Wesley Safadão - 26 shows

Pablo - 26 shows

Mara Pavanelly - 26 shows

Canários do Reino - 26 shows

17. Bonde do Brasil - 25 shows

Magníficos - 25 shows

Walkyria Santos - 25 shows

Murilo Huff - 25 shows

Noda de Caju - 25 shows

Cavalo de Pau - 25 shows

18. Maiara e Maraisa - 24 shows

Sirano e Sirino - 24 shows

Waldonys - 24 shows

19. Avine Vinny - 23 shows

Tropykalia - 23 shows

20. Zé Cantor - 22 shows

Zezo Potiguar - 22 shows

21. Raquel do Teclado - 21 shows

Banda Encantus - 21 shows

Libanos - 21 shows

22. Eliane - 20 show

Simone Mendes - 20 shows

Israel e Rodolfo - 20 shows

Sâmya Maia - 20 shows

Marcelo e Rayane - 20 shows

Michele Andrade - 20 shows

Matheus e Kauan - 20 shows

Henry Freitas - 20 shows

Tierry - 20 shows

23. Fabinho Testado - 19 shows

24. Amazan - 18 shows

Ana Castela - 18 shows

Bell Marques - 18 shows

Chicão dos Teclados - 18 shows

25. Calango Aceso - 17 shows

26. Janaína Alves - 16 shows

Elba Ramanho - 16 shows

27. Jorge e Mateus - 15 shows

Gustavo Mioto - 15 shows

28. Forró Balancear - 12 shows

Geraldo Azevedo - 12 shows

29. Vicente Nery - 12 shows

30. Nildinha Cearense - 8 shows

31. Ivete Sangalo - 6 shows

Claudia Leitte - 6 shows



Observação: Dados coletados de 1º a 5 de junho de 2023. O número de shows pode sofrer alterações, pois alguns artistas ainda negociam apresentações pelo Brasil