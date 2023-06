São João de Campina Grande pede desculpas a Flávio José por tempo de show reduzido; entenda

A primeira semana do São João de Campina Grande (PB) ficou marcada por um problema no show do cantor e sanfoneiro Flávio José. Na sexta-feira (2), o paraibano teve a apresentação reduzida em pelo menos 30 minutos, após determinação da organização do evento. No domingo (4), a direção da festa declarou ter errado no cronograma e pediu desculpas ao artista.

"Sobre o ocorrido na apresentação do cantor Flávio José, na última sexta-feira (2), no São João de Campina Grande, gostaríamos de nos desculpar, em nome da gestão do evento e enfatizar nossa total estima e respeito por esse artista que é um ícone da nossa música", dissem os organizadores no início de comunicado.

Erro técnico

Ainda segundo a organização do evento, houve um erro na construção da programação da festa.

Comunicado do São João de Campina Grande Devido um erro em nosso cronograma técnico, o show que deveria ter sido antecipado, a fim de cumprir com pontualidade o horário de encerramento geral do evento, acabou sendo suprimido em alguns minutos

Por fim, o evento pontuou ainda que a redução de tempo não teve "relação nenhuma com a apresentação do artista Gusttavo Lima, que aconteceu em seguida", como chegaram a indicar alguns portais durante o fim de semana.