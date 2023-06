Sertanejo Cristiano anuncia o nascimento do terceiro filho, Miguel

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, comunicou aos fãs, por meio de um post no Instagram, nesta sexta-feira (2), o nascimento de seu terceiro filho, Miguel, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O sertanejo fez uma homenagem ao caçula na rede social. O bebê é fruto do casamento do artista com Paula Vaccari.

“Meu filho, desde o ventre da sua mãe, você se tornou um guerreiro e um professor. Mesmo antes de nascer, você nos ensinou tanto, nos ensinou que não existe ‘ninguém como Deus’. Você despertou toda a fé que havia sido enfraquecida no meu coração, sua vida é um privilégio para nós! Hoje você venceu uma batalha", escreveu Cristiano.

Cristiano Dupla com Zé Neto "Hoje você venceu uma batalha. O seu primeiro milagre, prometido por Deus, se cumpriu. Você ainda terá algumas batalhas para enfrentar na vida, mas uma coisa é certa: você terá seu pai, seus irmãos e sua mãe, mais fortes do que nunca”.

Mudança de nome

A princípio, o nome do filho de Cristiano seria Bernardo, mas após um acampamento religioso, o artista decidiu mudar para Miguel.

O bebê foi diagnosticado com um problema de coração ainda na gravidez de Paula, conforme a assessoria do artista.

“A mudança do nome Bernardo para Miguel também simboliza a mudança na minha vida e da minha família, assim como Saulo se tornou Paulo. Vocês saberão o porquê da mudança… Pois nós e o Miguel teremos batalhas, e como o Arcanjo Miguel, ele será nosso guerreiro aqui”, diz a nota.