Xand Avião irá tomar injeção de R$ 17 mil contra a psoríase por dois anos; veja entrevista

Nos próximos dois anos, o cantor Xand Avião vai passar por um longo tratamento contra a psoríase. Em entrevista exclusiva à coluna, o comandante do Aviões deu detalhes sobre o tratamento contra a doença. Nos bastidores do DVD do cantor Kadu Martins, gravado no domingo (21), ele declarou que sentiu vergonha em revelar os sintomas ao público.

"Eu comecei a fazer e tratamento. Tá com 15 dias que tomei a primeira injeção e vou ter que tomar durante dois anos, todos os meses", contou o forrozeiro.

Assista à entrevista:

Conforme a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase é uma doença autoinflamatória da pele que, por predisposição genética, fatores ambientais ou de comportamento, há o aparecimento de lesões avermelhadas e que descamam na pele.

Segundo Xand Avião, a dose do medicamento contra a doença custa R$ 17 mil. Em um cálculo rápido, é possível orçar o tratamento de 24 meses em R$ 408 mil. O cantor conseguiu a cobertura pelo plano de saúde para a terapia, mas disse que o Sistema Único de Saúde (SUS) também oferece o tratamento.

Cantor usou pomadas contra a doença, mas não adiantou

Antes de partir para o tratamento por injeções, Xand Avião revela que usou cremes, pomadas e shampoos para reduzir os sintomas da doença. Segundo o cantor, por causa do nível "elevadíssimo" da doença, não houve êxito com os tratamentos paliativos. Por recomendação médica, ele partiu para medicação na veia.

Com medo de alguém descobrir a pele descamada na região da cabeça, ele chegou a passar quase 30 dias usando bonés em shows.

Xand Avião contou ainda que após a revelação do diagnóstico nas redes sociais, amigos próximos dele revelaram passar pelo mesmo.