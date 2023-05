Xand Avião revela diagnóstico de psoríase: 'tomou conta do meu corpo inteiro'

O cantor Xand Avião utilizou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o diagnóstico de psoríase, descoberto há quatro anos. O artista comentou sobre os sintomas e tratamento da doença autoimune na última segunda-feira (15).

Após diversas passagens por médicos de diferentes especialidades, o artista encontrou um tratamento com injeções que custam em média R$ 17 mil. A assistência pode ser obtida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por plano particular, a depender da cobertura.

"Começou aqui no meu dedo, eu achava que era alguma coisa de pele, ela passou algumas pomadas, mas não surtiu efeito. Só que do meu dedo, começou a passar para a minha cabeça, para perto da orelha e foi aumentando", disse Xand.

O cantor ainda contou que teve um agravante rápido da doença. "Eu descobri um pouco antes da pandemia e minha doutora me disse que isso agrava com estresse, com ansiedade. Na pandemia, a gente viveu tudo isso em dobro ou em triplo. E a minha piorou muito", explicou.

"Na época, eu estava com vergonha, já estava sem querer dar entrevista porque é feito, é estranho assim na pele, logo é muito aparente. Como tiro praticamente 100 fotos por noite e dou quatro entrevistas, estava me incomodando já". explicou.

Nos últimos 30 dias, Xand chegou a realizou shows com boné porque se sentia desconfortável com alguns dos sintomas.

Injeções de R$ 17 mil

O cantor cearense buscou diversos médicos até encontrar o tratamento atual. "A gente procurou um reumatologista. Eu não sabia que precisava, mas precisa sim. Tenho certeza que muita gente não sabe também. A gente procurou também uma amiga nossa que é uma das melhores do Nordeste, e ela me receitou um tratamento que comecei hoje, que é uma injeção. Esse tratamento custa R$ 17 mil", contou.

Xand ainda ponderou que, mesmo tendo dinheiro, ainda é um tratamento caro. "R$ 17 mil é dinheiro em qualquer lugar do mundo", esclareceu. Com isto, o cantor e sua esposa Isabele Temóteo buscaram outros tratamentos e descobriram uma forma de ter o mesmo cuidado sem desembolsar a quantia.

Xand Avião cantor A gente foi se informar e eu fiquei sabendo que o meu plano cobria essa injeção e descobri uma coisa mais interessante ainda, que o SUS também cobre essa injeção para quem não pode pagar. Você pode perguntar, mas por que é tão caro? Porque depende do seu grau de psoríase, o meu já está 11.4.

O que é a doença

Conforme o Ministério da Saúde, a psoríase é uma doença autoimune de causa desconhecida, que acomete principalmente a pele e as articulações. "A psoríase é uma doença que não tem cura. A doença é autoimune, você controla, mas não tem cura", comentou Xand.

Os sintomas mais comuns da psoríase são a presença de manchas vermelhas na pele e a descamação. Não é uma condição debilitante, contudo, a doença traz algumas consequências para a qualidade de vida do paciente, como o afastamento do trabalho e da vida social. Os sintomas desaparecem e reaparecem periodicamente.

"Você tem que procurar um médico para ele poder lhe dizer qual o melhor caminho a seguir, né? No caso, eu procurei e descobri várias coisas que eu não imaginava do caminho da psoríase, da doença nos ossos, nas articulações. Graças a minha é só questão de pele mesmo, mas tomou de conta do meu corpo praticamente inteiro", disse Xand.

O artista também esclareceu que a doença não é contagiosa. "Não tenha medo de tirar foto", disse.