Tratamento para voz faz Nattan passar 16 dias sem consumir bebida alcoólica: 'Tô outro Nattanzinho'

O cantor cearense Nattan passou por um susto no início do mês após ficar sem voz por conta de uma inflamação nas cordas vocais. Nesta quinta-feira (18), após a gravação do DVD do cantor Léo Santana, ele revelou em rede social ter alcançado a marca de 16 dias sem beber.

"Olha como eu tô prendado. Ia ficar aqui em Goiânia hoje, ia ter um after, mas aí eu disse: 'amanhã eu tenho Dança dos Famosos, gravação. Vou embora'. Tô outro Nattanzinho! Também tô sem beber 16 dias. Ave maria! Tô me coçando", brincou o cearense.

No sábado (13), em entrevista ao colunista João Lima Neto — na segunda edição do projeto "Desmanttelo" — o cantor lamentou não poder beber com os amigos na festa em Fortaleza.

"Ai, a voz, mas é assim mesmo. Depois eu volto", comentou suspirando o forrozeiro.

Cantor chegou a cancelar shows por conta do estado de saúde

Nattan precisou passou duas semanas longe dos palcos para tratar a voz. Ele chegou a cancelar apresentações como na edição do "Festival Viiixi", em São Paulo.

A medida de suspender agenda foi uma forma encontrada por ele para retornar aos palcos com força no "Desmanttelo" Fortaleza.