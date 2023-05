Nattan revela problema nas cordas vocais e afastamento temporário dos palcos

O cantor Nattan chamou atenção dos fãs com um anúncio no Instagram, na tarde desta quinta-feira (4). O cearense revelou passar por problemas inflamatórios nas cordas vocais. Por determinação médica, ele ficará longe dos palcos até o dia 12 de maio.

"Voltarei dia 13 de maio com todo cuidado. Vou voltar com mais cautela e atenção até porque é uma situação mais delicada. Então, preciso cuidar disso agora", contou o forrozeiro. Na data, será realizado a segundo edição do projeto "Desmantello" — primeiro projeto de festa do cantor.

Assista:

Nesta quinta-feira (4), a equipe do cantor publicou nota falando sobre o problema de saúde. "Por determinação médica, o cantor Nattan está impossibilitado de cumprir sua agenda de shows nos próximos dias. Certo do acolhimento dos seus fãs, ele voltará aos palcos no dia 13 de maio, com a segunda edição da sua label Desmantello do Nattan, em Fortaleza".

Silêncio total

Por ordens médicas, o cantor deve permanecer em repouso total da voz. Em vídeo no Instagram, ele apareceu falando baixinho para poder explicar os fãs o que vem passando com a voz. "Eu não tô podendo falar muito, nem muito alto. Estou de repouso total, de voz total por ordem médica. Tudo que estou fazendo em casa é escrevendo. Tenho que ficar o máximo em casa um pouquinho".

O cearense falou ainda sobre a saudade dos fãs e a tristeza em ficar longe dos palcos. "Fico muito triste porque eu quero tá nos shows perto de vocês. Odeio ficar muito tempo em casa, ficar muito tempo longe do que eu amo fazer, Ainda mais em cidades que queria ir há muito tempo. Shows que eu estava querendo fazer, ansioso".