Nattan fica sem voz em show de piseiro em São Paulo; assista

O cantor Nattan ficou sem voz após realizar a primeira edição do projeto "Desmantello", no sábado (29). A festa assinada pelo cearense teve início em Maceió (AL). O problema fez ele suspender o show seguinte, o evento "Viiixi", em São Paulo.

Em vídeos no Instagram, Nattan explicou a o que aconteceu. "Ontem, antes de subir no palco, minha voz tapou total. Então, só Deus sabe o quanto eu tava esperando esse momento do 'Desmanttelo', o quanto eu tava desejando por esse momento. Eu tomei injeção, automaticamente fui medicado. Subi no palco assim, sem voz e graças a Deus, a galera foi lá junto com Nathanzinho. Muito obrigado a cada um que tava lá e compreendeu", declarou o forrozeiro.

Assista:

Atendimento médico

Nesta segunda-feira (1°), ainda na capital paulista, ele teve atendimento médico de um otorrinolaringologista.

O cantor revelou em stories que ficará sem cantar nos próximos dias. "Início de um tratamento intensivo. Vou ter que passar uns dias sem nem falar. Tem noção?", comentou Nattan com emoji de preocupação.