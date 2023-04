Nattan grava clipe de 'Americana' com Grandão Vaqueiro em Haras no Ceará

O cantor Nattan engatilha mais um hit. O cearense gravou clipe, nesta segunda-feira (3), com Grandão Vaqueiro em um Haras no Ceará — localizado no município de Caucaia.

Nattan e Grandão Vaqueiro firmaram parceria em dueto de "Americana". A produtora HD97, responsável por grandes clipes do forró, assina a produção audiovisual.

Nome em alta nos aplicativos de música, Nattan já apostou alto em outras parcerias virais. Em julho de 2022, por exemplo, ele lançou o sucesso "Tem Cabaré Essa Noite", em dueto com o cantor Nivaldo Marques.

Nos palcos dos shows e na TV

Atualmente, o cantor cearense divide agenda de shows e produções audiovisuais com as gravações do programa "Dança dos Famosos", do Domingão do Hulk.

Ao final da competição, o vencedor ganha um troféu, a titulação de melhor dançarino e um carro zero.