Fortal completa 30 anos em 2023 e anuncia novas datas de evento; saiba onde comprar ingressos

Um dos maiores eventos do Ceará completa 30 anos em 2023. O Fortal, micareta que reúne nomes do axé, forró, funk, sertanejo, entre outros gêneros musicais, divulgou as datas da edição especial de aniversário: 20 a 23 de julho. O festival passou por um rebranding para entrar no clima comemorativo.

Com objetivo de engrandecer o aniversário do evento, uma nova logo da festa foi criada. Conforme os organizadores, a imagem destaca a vastidão do público do festival e a representação cultural que Fortal tem para todo o país.

Legenda: Novo logomarca do Fortal Foto: Divulgação

Evento temático

Nas peças de divulgação do evento, a festa terá uma comunicação que objetiva evidenciar a história de amor e o legado de alegria perpetuado pelo festival, transmitido em uma linguagem plural para garantir que a mensagem seja consistente para todos os públicos.

Conforme a organização, as novidades sobre as atrações do Fortal — que já tem confirmadas as estruturas de Corredor da Folia, Camarote Mucuripe e Palco Avenida — serão divulgadas em breve.

Vendas iniciadas

Legenda: Circuito da cidade Fortal Foto: Divulgação

Os ingressos dos Blocos “Vumbora” e “Siriguella” já estão disponíveis no site Efolia e na Central do Fortal, localizada no Rio Mar Papicu. Bell Marques e Rafa & Pipo comandarão o bloco “Vumbora” na quinta-feira.

E Bell estará à frente do “Siriguella” na sexta-feira, no sábado e no domingo.

Serviço

Fortal 2023

Vumbora:

Bell Marques e Rafa & Pipo (Quinta)

Siriguella:

Bell Marques (Sexta, Sábado, Domingo)

Eventos externos:

Feijoada do Siriguella:

Atrações: A Definir (Sábado)

Serviço: Feijoada, Água, Cerveja e Refrigerante Liberados

Local: Marina Park Hotel

Ingressos: Site oficial de vendas