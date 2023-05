Nattan volta a cantar após 13 dias longe dos palcos por problemas na voz

Nattan reuniu cerca de 15 mil pessoas em Fortaleza, na noite de sábado (13), na segunda edição do projeto "Desmanttelo". O evento marcou o retorno do forrozeiro aos palcos após passar 13 dias O cantorreuniu cerca de 15 mil pessoas em Fortaleza, na noite de sábado (13), na segunda edição do projeto "". O evento marcou o retorno do forrozeiro aos palcos após passar 13 dias afastado dos shows por conta de problemas na voz.

Nattan passou por um sério problema inflamatório das cordas vocais. Na última semana, chegou a cancelar apresentações por orientação médica.

No palco do "Desmanttelo", o cantor agradeceu o carinho do público e falou da superação em meio as adversidades.

"Eu poderia ficar frustrado, o coração magoado, porque faltou a voz em Maceió, mas como sempre dizem: depois de uma noite longa, sempre vem um dia lindo. E o nosso dia lindo é aqui nessa noite, Fortaleza. A nossa volta! O Desmanttelo do Nattanzinho, dessa vez com voz. É o básico, né?", brincou o cantor.

Nattan lança versão em piseiro de 'Wonderful'

Uma surpresa da noite foi o lançamento de uma música tema do evento "Desmanttelo". A canção é uma versão da canção do "Wonderful" do rapper americano Ja Rule.

O público conheceu a canção após o forrozeiro apertar um grande botão vermelho montado na frente do palco.

A festa de Nattan trouxe para Fortaleza nomes conhecidos da música nacional.

Diretamente de Salvador, o som de É o Tchan embalou o público. Nattan cantou com Beto Jamaica e Compadre Washington durante apresentação, além de interagir com o público.

Outro cantor que animou a noite foi o cantor Naldo Benny. Ele foi ao evento acompanhando da esposa, a dançarina Moranguinho.

A festa com ainda com apresentações da banda Forró Real e Zé Cantor.