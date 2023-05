Mãe de Nattan pede 30 cortesias ao filho para levar amigos e familiares no evento 'Desmanttelo'

A mãe do cantor Nattan comemorou o Dia das Mães em grande estilo. Ela levou amigos e familiares ao "Desmanttelo", primeiro projeto de show do filho, realizado no sábado (13). Rosilene Santos, 54, pediu nada mais que 30 ingressos ao herdeiro.

Antes do evento, realizado em Fortaleza, Nattan chegou a publicar um vídeo negociando com a mãe o grande volume de ingressos. Aos risos, o cearense disse: "ela prometeu pra todas as amigas e agora as cortesias não estão mais dando".

Assista Nattan negociando ingressos com a mãe:

Em entrevista à coluna no "Desmanttelo", a mãe do cantor explicou o grande pedido de ingresso ao filho: "Era 30 ingressos, ele ainda me deu 20. Eu fiquei muito nervosa, mas graças a Deus fez foi sobrar dois", comentou, aos risos, Rosilene Santos.

Ainda nos bastidores, a mãe do cantor falou do bom momento da carreira do filho. "A gente tá muito feliz. Ele tá realizando um sonho dele. Tudo foi difícil, mas tudo é luta para conquistar o que queremos. O 'Desmanttelo' é mais uma conquista", exaltou.