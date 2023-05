João Gomes declara amor por Ary Mirelle em show de Chico César e Geraldo Azevedo

O pernambucano João Gomes surpreendeu o público do Festival Nômade, em São Paulo, neste domingo (21). Durante apresentação de Geraldo Azevedo e Chico César, ele puxou a namorada no palco — a influenciadora digital Ary Mirelle.

"Ela queria chegar bem cedinho pra lhe encontrar", disse João Gomes ao cantor Geraldo Azevedo.

Veja momento de João Gomes e Ary Mirelle em palco:

Juntos, eles dançaram e cantaram coladinhos no palco. O encontro do casal foi embalado pelo som de "Dona da Minha Cabeça". Agarrado em Ary Mirelle, João Gomes ainda disparou ao público: "Quem tá apaixonado vai cantar".

No Instagram, o artista publicou uma série de fotos e vídeos do casal no show. "Eu tô apaixonado, galerinha", escreveu o pernambucano em legenda.

A influenciadora deixou como comentário na declaração um agradecimento ao amado pelo gesto no show. "Eu te amo. Obrigada por esse momento".

O casal João Gomes e Ary Mirelle havia terminado o relacionamento em abril deste ano. Eles reataram o namoro no dia 10 de maio.

Música para Ary Mirelle

Inspirado pela paixão do namoro, João Gomes chegou até a compor uma canção para a amada. Ary Mirelle foi homenageada em um dos últimos lançamentos da carreira e é citada diversas vezes na letra.

A canção é 'Deusa de Itamaracá', presente no último álbum. "Essa música eu dedico especialmente para a minha gatinha. Como amar alguém nesse mundo? Ô Ary, meu amor. Eu sei que é pra me matar, teu olhar, teu olhar", diz a produção.