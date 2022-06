Zé Neto, da dupla com Cristiano, é novamente afastado de shows por outro problema de saúde; entenda

Zé Neto voltou a ser afastado dos palcos por problemas de saúde e Cristiano assumirá os shows da dupla. O cantor apresentou um quadro de tosse, prejudicando o tratamento nas vértebras após fraturar três costelas no começo do mês. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles, confirmadas pela assessoria de imprensa do artista.

“Não somos só parceiros da música: eu e o Zé somos parceiros na vida. E eu como amigo tenho de estar ao lado dele sempre. Tenho muita fé e certeza de que tudo isso vai passar. E eu estarei sempre aqui para honrar nossa história. Já, já ele estará de volta e por aqui vou agradecendo ao público, porque é a energia de vocês que nos move!”, comentou Cristiano.

Zé Neto se ausentou do show que ocorreu em Santarém, no Pará, na última terça-feira (21), e Cristiano se apresentou com a dupla Netto & Henrique. Além disso, a apresentação da dupla no São João de Assú, no interior do Rio Grande do Norte, agendada para a quarta-feira (22), foi cancelada.

"Ontem [terça, 21 de junho] me senti a melhor pessoa do mundo. Não por estar ali cantando sozinho, mas sim por receber um carinho, um respeito e empatia de um público que levarei para sempre no meu coração em Santarém (PA)", agradeceu Cristiano. "Obrigado! E mesmo em milhões de palavras não conseguiria demonstrar tamanha gratidão que estou sentindo! Obrigado, Netto e Henrique, por estarem ao meu lado nessa carpida", finalizou.

“Assim que tiver liberação médica, Zé Neto retoma a agenda ao lado do parceiro musical, amigo de infância e gigante na atitude, Cristiano”, informou a assessoria da dupla em nota.