Priscilla Alcântara critica comentários de Bruna Karla: 'errado em muitos níveis'

Priscilla Alcântara criticou, nessa quarta-feira (22), os comentários apontados como homofóbicos feitos pela cantora gospel Bruna Karla. A artista disse que se recusou a cantar no casamento de um amigo devido à orientação sexual dele.

"É muito triste, é podre. É errado em muitos níveis. Cara, toda vez que eu for abrir a boca, a minha preocupação não deve ser emitir a minha opinião. Primeiro que opinião não foi feita para ser dada, ela foi feita para ter. Você só dá a sua quando te pedem", declarou ela em participação no "PocCast", programa apresentado por Lucas Guedez e Rafa Uccman.

Para a também cantora gospel, faltou empatia na fala de Bruna Karla. "Quando você vai falar, você tem que fazer o exercício de sempre pensar em como a sua fala vai atingir o próximo. O que acredito é que tenho que ter cuidado em como as coisas que falo vai refletir em sua vida."

Em seguida, Priscilla citou um trecho da Bíblia para justificar o porquê dela descordar da artista.

"Jesus fala: 'novo testamento vos dou. Ame os próximos assim como eu te amei. Eu não vivo minha fé dessa forma: 'enquanto eu adoro a Deus, eu mato alguém'. Não existe isso, não reflete o Deus que eu acredito", explicou.

Declarações polêmicas

Ao participar do podcast apresentado por Karina Bacchi, na última quinta-feira (16), Bruna Karla fez uma série de comentários considerados homofóbiocos e foi criticada nas redes sociais.

“Teve um amigo que me perguntou: 'Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento?' E eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: 'Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou, sim'”, disse a cantora em um dos momentos da participação.

Em outro trecho, ela continuou a falar sobre pessoas que se envolvem com outras do mesmo sexo. “Aos meus amigos, meus ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação, algo que ele sonhou pra você. Então receba todo o meu amor, meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você", completou.

