Sônia Abrão critica Maisa Silva como apresentadora: 'chata e antipática'

A apresentadora Sonia Abrão criticou a possibilidade de Maisa Silva assumir a bancada do programa Video Show, que deve retornar à programação da TV Globo. As críticas foram feitas durante o programa 'A Tarde é Sua' de quarta-feira (23), na RedeTV!.

"Eu acho absurdo a Maisa como âncora no 'Video Show'. Com todo respeito, nunca consegui ver na Maisa tudo isso que o pessoal vê. Eu acho a Maisa chata, antipática, não acho que ela se saiu bem no programa que ela fez no SBT", opinou Sônia.

Dando continuidade às críticas, ela ainda afirmou que Maisa não deve "durar muito" no programa e ainda completou que morderá a língua caso ocorra o oposto.

Outra apresentadora

Sônia ainda opinou sobre quem, de fato, deveria comandar o Video Show. No entanto, vale lembrar, a TV Globo ainda não divulgou como será o formato ou por quem será comandada a atração.

"Eu não daria nenhum programa para a Maisa. Deixa ela na TV paga fazendo seriado ou um personagem, deixa ela lá. Agora chamar ela para a bancada de um programa como o 'Vídeo Show', um programa que tá atravessando décadas numa mudança tão drástica, eu prefiro mil vezes a Ana Clara", concluiu.

Maisa no Video Show

Segundo informações do site Observatório da TV, Maisa deve ser a apresentadora do programa Video Show no primeiro semestre de 2023. O anúncio, inclusive, já teria data marcada: o segundo semestre de 2022.

Entretanto, outros rumores do início da semana teriam apontado Ana Clara Lima e Sabrina Sato como outras possíveis apresentadoras da atração. A ideia, então, seria colocá-las no mesmo projeto, que ainda está sob definição.

Em resposta à publicação do Observatório da TV, a TV Globo negou a informação.