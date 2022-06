Cantora gospel Bruna Karla vira alvo de críticas por comentários homofóbicos

A cantora gospel Bruna Karla foi criticada nas redes sociais nesta quinta-feira (16) por ter feito uma série de comentários homofóbicos durante uma entrevista em dezembro de 2021. Na ocasião, enquanto estava no podcast de Karina Bacchi, a artista fez declarações ofensivas sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

“Teve um amigo que me perguntou: 'Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento?' E eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: 'Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou, sim'”, disse a cantora em um dos momentos da participação.

Com a repercussão, outros famosos se pronunciaram sobre as falas de Bruna. Lucas Silveira e Fernando Badauí, o economista e ex-BBB Gil do Vigor, além das cantoras Day Limns e Valesca Popozuda foram alguns dos que usaram as redes para defender pessoas LGBTQIA+.

Em outro trecho, Bruna continuou a atacar pessoas que se envolvem com o mesmo sexo. “Aos meus amigos, meus ouvintes homossexuais, o que Deus tem pra sua vida é libertação, algo que ele sonhou pra você. Então receba todo o meu amor, meu respeito, porque Jesus não sonhou isso pra você", completou.

Em resposta, Gil do Vigor pontuou que, no caso, ela quem deveria se envergonhar pelas declarações homofóbicas que havia proferido.

No Brasil, desde 2019, declarações homofóbicas podem entrar na Justiça como crime de racismo, com pena de 1 a 3 anos, podendo chegar a 5 em casos mais graves. A decisão foi tomada na época pelo Supremo Tribunal Federal.

Amigo de Bruna

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, o amigo citado por Bruna seria o youtuber Bruno Di Simone. Atualmente, o rapaz conta que os dois estão afastados, mas ele não sabia desse tipo de declaração.

“Sempre nos falávamos. O que eu não fazia ideia, era que ela falava assim de mim pelas costas, porque na frente o discurso era outro. Inclusive, já afirmou que estaria sim no meu casamento gay, apenas não cantaria”, comentou.

Após entrar com pedido de resposta e ser bloqueado por Karina Bacchi, Bruno revelou que deve resolver a questão na esfera judicial.