Quem saiu do Power Couple ontem? Veja eliminados desta quinta (16)

Ivy Moraes e Fernando Borges foram o casal eliminado da semana do Power Couple Brasil 6, nesta quinta-feira (16). Eles tiveram apenas 14,99% dos votos da preferência do público pela permanência na casa. Eles perderam a disputa para Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Brenda Paixão e Matheus Sampaio.

Ivy e Fernando amargaram um posto na DR por acumularem o menor saldo da semana. Adryana e Albert, por sua vez, tiveram o pior desempenho na Prova dos Casais. O casal Brenda e Matheus foi indicado por votação pelos adversários.

No reality, a modelo e o empresário tiveram uma trajetória marcada por momentos de diversão e também decepção. Logo nas primeiras semanas do programa, a também dupla de influenciadores digitais mostrou um lado mais extrovertido.Era Ivy contando causos e Nando implicando com a namorada.

Os dois também protagonizaram diversas discussões no confinamento. Certa vez, eles se desentenderam sobre um ponto de vista no jogo e Fernando disparou: "Deixa eu ter a minha opinião". Em outra situação, a mineira se decepcionou com o desempenho do marido nas provas.

Prova dos Casais

A mineira e o parceiro conseguiram ocupar o posto de Casal Power após vencerem a Prova dos Casais. Mais do que isso, coube a eles o uso do Poder Power em que poderiam tirar alguém da DR. No quinto ciclo, eles salvaram Michele Passa e Bruno Passa, que escolheram Cartolou e Gabi Augusto para ocuparem o banquinho no lugar deles. O jornalista e a empresária foram os eliminados da vez.

Os dois foram um dos poucos casais da Mansão Power a não virarem as costas para Albert e Adryana após tantas desavenças deles com os outros jogadores. A convivência era amigável.

Durante a dinâmica Quebra-Power, a cantora até chorou ao colocar Ivy e Nando como um casal por quem eles têm bastante carinho. A artista agradeceu o fato de ter ganho do Casal Power um cômodo confortável na divisão de quartos.